Лондон, , 22:02 — REGNUM Британская рок-группа The Smile, сайд-проект Radiohead, поделилась новым треком под названием Skrting On The Surface. Сингл выложен на основные стриминговые платформы и доступен для прослушивания на официальном YouTube-канале группы.

Группа The Smile Скриншот с портала NME

Группа, в которую входят Том Йорк и Джонни Гринвуд из Radiohead, а также барабанщик Sons Of Kemet Том Скиннер, анонсировала сингл 16 марта в социальных сетях вместе со ссылкой на новое видео.

Песня была впервые исполнена группой во время живой трансляции мероприятия Live At Worthy Farm фестиваля «Гластонбери» в 2021 году, а совсем недавно — во время серии концертов в Лондоне. Трек начинал свою жизнь как песня Radiohead, но так и не был выпущен.

Последний сингл The Smile стал продолжением двух ранее выпущенных песен группы, The Smoke и You'll Never Work In Television Again.

