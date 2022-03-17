Москва, , 22:00 — REGNUM Депутат Госдумы Максим Гулин от партии «Новые люди», первый заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы РФ встретился с учениками бизнес-класса школы №1409 города Москвы.

Школьники Government.ru

Школа №1409 — одна из 44 московских школ, где реализуется пилотный образовательный проект по профильным предпринимательским классам. Максим Гулин оценил значимость образовательной программы, и предложил тиражировать проект на всю Россию.

«Одна из основных задач, которые я сейчас для себя ставлю — развитие профильного образования и, в частности, внедрение предпринимательского профиля в российских школах, — заявил Максим Гулин, — Предпринимательство сегодня — базовый навык, которому нужно учиться со школьной скамьи. Сегодня мы поговорили с учениками, обсудили их идеи, успехи и сложности. Например, по выстраиванию механизмов дальнейшего продвижения проектов. Ребята молодые и очень талантливые. Уверен, чем больше у нас в стране будет таких учеников, тем лучше мы будем справляться с теми экономическими сложностями, которые сейчас имеем».

Организатором встречи выступил Олег Беляев — президент Ассоциации выпускников школ города Москвы. Он отметил важность создания профильных движений и за пределами школы: «Это обеспечит обмен опытом, который ребятам так необходим. Возможно, будем проводить форумы или что-то подобное, где будут собираться не только амбициозные ученики, но и эксперты в своей области, уже состоявшиеся бизнесмены».

В разговоре с депутатом Госдумы школьники рассказали о том, почему они хотели попасть в так называемые «предпринимательские классы».

«Нам бы очень хотелось открыть своё дело и заниматься предпринимательством, и мы очень благодарны школе за то, что она дает нам возможность в этом развиваться», — отмечали школьники.

На встрече обсудили также, как на законодательном уровне можно обеспечить поддержку молодым и инициативным ребятам в продвижении их идей.

Максим Гулин взял проект профильных предпринимательских классов на особый контроль и окажет максимальную поддержку в его реализации.