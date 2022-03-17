Москва, 17 марта 2022, 22:00 — REGNUM Депутат Госдумы Максим Гулин от партии «Новые люди», первый заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы РФ встретился с учениками бизнес-класса школы №1409 города Москвы.
Школа №1409 — одна из 44 московских школ, где реализуется пилотный образовательный проект по профильным предпринимательским классам. Максим Гулин оценил значимость образовательной программы, и предложил тиражировать проект на всю Россию.
Организатором встречи выступил Олег Беляев — президент Ассоциации выпускников школ города Москвы. Он отметил важность создания профильных движений и за пределами школы: «Это обеспечит обмен опытом, который ребятам так необходим. Возможно, будем проводить форумы или что-то подобное, где будут собираться не только амбициозные ученики, но и эксперты в своей области, уже состоявшиеся бизнесмены».
В разговоре с депутатом Госдумы школьники рассказали о том, почему они хотели попасть в так называемые «предпринимательские классы».
На встрече обсудили также, как на законодательном уровне можно обеспечить поддержку молодым и инициативным ребятам в продвижении их идей.
Максим Гулин взял проект профильных предпринимательских классов на особый контроль и окажет максимальную поддержку в его реализации.