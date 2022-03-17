Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Немецкая компания Yager Development начала финальное закрытое тестирование ПК-версии будущей массовой онлайн-игры The Cycle: Frontier. Анонсирующий тизер-трейлер разработчики опубликовали 17 марта на YouTube-канале проекта.

Игра

Авторы игры сообщили, что в The Cycle: Frontier появятся новые монстры, дизайн карты и кампании фракций. Кроме того, разработчики отметили, что внесли изменения в игровой баланс. С полным описанием обновления можно ознакомиться на странице проекта в Steam.

Для справки: ожидается, что релиз The Cycle: Frontier состоится в 2022 году. Игра представляет собой массовый многопользовательский шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) с механиками крафта (создания предметов), строительства и выживания.

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