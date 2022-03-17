Приштина, , 22:03 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи направила президенту США Джо Байдену письмо с просьбой помочь сепаратистскому образованию вступить в НАТО. Об этом сообщили косовские СМИ 17 марта.

Вьоса Османи President-ksgov.net

По словам Османи, Косово необходимо вступить в альянс, потому что «Европа в настоящее время сталкивается с беспрецедентными вызовами в сфере безопасности».

«США, как и всегда, могут положиться на Косово как на верного друга и союзника и страну, которая будет защищать общие интересы», — процитировало издание «Косово онлайн» текст обращения Османи к Байдену.

По словам лидера косовских сепаратистов, «Европа столкнулась с самым мрачным и опасным периодом с окончания «холодной войны».

«Так как мы разделяем совместные цели защиты и укрепления глобальной безопасности, членство Косово в НАТО становится императивом», — отметила Османи.

Напомним, что ранее министр обороны сепаратистского Косово Арменд Мехай провел встречу с американским конгрессменом Ритчи Торресом и поблагодарил его за лоббирование интересов Косово по вступлению в НАТО и Евросоюз.