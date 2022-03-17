Мурманск, , 21:47 — REGNUM На Украине в ходе спецоперации погибли трое военнослужащих из воинской части, расположенной в Мурманской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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«Виктор Шохин, Роман Грудов и Сергей Егжов погибли при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Их бригада подверглась нападению украинских националистов, но до последней минуты жизни ребята оставались верны присяге, нашему народу и своим товарищам. Мы в неоплатном долгу перед ними и их семьями, которые воспитали настоящих героев. Соболезную близким», — написал Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Кадыров заявил об отправке на Украину тысячи новых добровольцев из Чечни.