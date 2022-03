Лос-Анджелес, США, , 21:46 — REGNUM Оскар Айзек рассказал о том, с какой основной проблемой он столкнулся на съёмках сериала Marvel «Лунный рыцарь». Об этом 17 марта сообщает портал We Got This Covered.

Сериал «Лунный рыцарь» Скриншот YouTube

«Я думаю, что, наверное, самой большой проблемой было то, что иногда я играл сам с собой», — сказал Айзек во время общения с журналистом Джеем Роном Юнгансом. Актёр добавил, что для того, чтобы сыграть персонажа с таким количеством личностей ему и съёмочной группе пришлось решить множество технических проблем.

Напомним, премьера мини-сериала «Лунный рыцарь» состоится 30 марта 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появились первые рецензии критиков на новое шоу Marvel.

