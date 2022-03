Лондон, , 21:46 — REGNUM Британская альтернативная рок-группа Muse объявила о своем новом альбоме Will Of The People и поделилась синглом Compliance. Об этом 17 марта рассказал портал NME.

Группа Muse NME

Трио из Тейнмута, Англия, вернулось в строй в январе с треком Won't Stand Down, который стал первым превью предстоящего девятого студийного альбома группы — продолжения Simulation Theory 2018 года.

Muse объявили, что Will Of The People выйдет 26 августа на лейбле Warner Records. Говоря о пластинке, которая была спродюсирована группой и записана в Лос-Анджелесе и Лондоне, фронтмен Мэтт Беллами объяснил, что на нее «повлияла растущая неопределенность и нестабильность в мире».

Читайте ранее в этом сюжете: The Killers анонсировали делюкс-издание последнего альбома