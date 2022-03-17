Москва, , 21:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин объявил о наделении глав российских регионов дополнительными полномочиями.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Глава государства подчеркнул, что губернаторы «смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики и социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах».

Какие управленческие решения в новом экономическом контексте уже приняли так называемые «губернаторы новой волны»? Возможные решения обсудили на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Антон Алиханов, возглавляющий Калининградскую область, подписал соглашения с Госкорпорацией «Росатом» и ООО «Автотор Холдинг» о развитии экологического транспорта на территории региона. В области будет организовано производство электромобилей и отечественных тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек. Производство электромобилей на «Автоторе» будет запущено в начале 2024 года, и в этом же году выпустят пилотную партию транспорта. Губернатор отметил, что новый проект позволит региону создать новые рабочие места и сгенерировать на своей территории высокотехнологичные компетенции. Также в фокусе внимания Антона Алиханова — поддержка агропромышленного комплекса. Он объявил, что на эту цель будет выделено дополнительное региональное финансирование в объеме порядка 800 млн рублей. Еще 200 млн рублей на предоставление льготных займов аграриям направит региональный Центр поддержки предпринимательства. Кроме того, 263 млн рублей на льготные краткосрочные кредиты для калининградских сельхозтоваропроизводителей выделено из федерального бюджета.

Также, глава Калининградской области озвучил предложение о поддержке предпринимателей — снижение размеров страховых взносов, выступая на совещании с президентом России о мерах социально-экономической поддержки регионов.

На совещании также выступил глава Новгородской области Андрей Никитин. Он предложил расширить возможность получения соцконтракта для обоих членов семьи, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Сейчас такая возможность действует только для одного неработающего члена семьи. Его инициативу поддержал поддержал президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область с 2020 года — пилотный регион по реализации системы соцконтрактов. За время реализации проекта было заключено более десяти тысяч таких контрактов, а общий объем финансирования за 2021 и 2022 годы составил свыше 900 млн рублей.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян пояснил журналистам, что «увеличение объема субсидии в рамках социального контракта, инициированное Андреем Никитиным, нацелено на поддержку граждан в условиях ожидаемой непростой ситуации на рынке труда. Что касается вопросов поддержки бизнеса, то снятие на время регуляторных ограничений — озвученная Антоном Алихановым рациональная и важная мера. Все это нужно для того, чтобы российская экономика вздохнула свободнее».

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев заключил несколько соглашений, которые будут способствовать развитию сельскохозяйственного сектора в регионе. В селе Левашово появится сельскохозяйственный кластер по переработке плодоовощного сырья, а в Переславле-Залесском модернизируют производство мороженого. В проекты вложено более 600 млн рублей, и будет создано 150 новых рабочих мест. В целом, сейчас в региональном агропромышленном комплексе реализуется 18 проектов, а общий объем инвестиций составляет порядка 8 млрд рублей. Также среди региональных мер поддержки экономики —кредиты для пополнения оборотных средств промышленным и сельхозпредприятиям под 5%.

«Михаил Евраев одним из первых губернаторов понял, что необходимо создать специальную структуру для эффективной борьбы с последствиями санкций — антисанкционный штаб. Прошло уже несколько заседаний штаба, и есть первые результаты», — рассказал журналистам политический консультант Владимир Лубянко.

«Михаил Евраев сконцентрировался, с одной стороны, на обеспечении продовольственной безопасности (например, создан региональный зерновой фонд в объеме трех тысяч тонн), с другой — на мерах поддержках бизнеса (льготных кредитах, субсидиях для модернизации и технологического перевооружения). От самочувствия бизнеса напрямую зависят рабочие места для жителей области, и Евраев как губернатор новой волны очень прагматично к этому подходит», — заключил эксперт.

Все представленные решения свидетельствуют о том, что региональные экономики под руководством губернаторов новой волны успешно перенастраиваются для работы в новых условиях. Очевидно и то, что главы регионов сегодня фокусируют внимание на наиболее актуальных для жителей вопросах, связанных с рабочими местами, продуктами питания и поддержкой бизнеса.

Такой подход к работе региональных правительств позволяет не только решать собственно сами экономические проблемы, но и отвечать на общественный запрос, который в сложных условиях сегодняшнего дня напрямую связан с акцентированной государственной поддержкой разных групп населения: от активно работающего бизнеса до молодых матерей, считают эксперты.

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