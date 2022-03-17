Рен, Франция, 17 марта, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Сегодня, 17 марта, в Рене на стадионе «Роазон Парк» футбольный клуб «Ренн» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Стартовые составы команд:

«Ренн»: Доган Алемдар, Адриен Трюффер, Наиф Агерд, Вармед Омари, Амари Траоре, Батист Сантамария, Ловро Майе, Жоан Мартен, Мартен Терье, Бенжамен Бурино, Гаэтан Лаборде.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Уэсли Фофана, Амарти Даниэль, Люк Томас, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Вилфред Ндиди, Харви Барнс, Марк Олбрайтон, Келечи Ихеаначо.

Первый матч, проходивший 10 марта в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум», завершился уверенной победой «лис» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Марк Олбрайтон (30' Харви Барнс) и Келечи Ихеаначо (90+3' Марк Олбрайтон).