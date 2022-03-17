* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, 17 марта, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Сдавшийся в плен ДНР командир патрульного взвода нацгвардии Украины рассказал, что из города Мариуполя жители пытались бежать, как только началась спецоперация России, но боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказывали не выпускать мирных граждан. Видеоматериал 17 марта опубликовала пресс-служба Народной милиции ДНР.

(сс) Wanderer777 Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021

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По словам сдавшегося в плен Евгения Орла, жители Мариуполя начали уезжать 25−26 февраля. Затем эти попытки украинское командование пресекло. Бывший военный рассказывает, что слышал «эфир с «Азовом (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», во время которого боевики сказали, чтобы «мирных не выпускали».

Он рассказал, что жители Мариуполя толпами пытались уехать. «Мы видели надписи «дети» [на машинах]», — сказал он. Люди бежали из города, «зная, что будет». «Все знали, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет биться по-серьёзному», — добавил он.

Напомним, в настоящее время из Мариуполя ведётся активная эвакуация жителей силами ДНР. Эвакуированных переправляют в Новоазовский район республики. По некоторым данным, украинские боевики заминировали в городе ряд объектов гражданской инфраструктуры.