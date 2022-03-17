Нью-Йорк, США, 17 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Американская альтернативная рок-группа The Killers объявила о расширенном делюкс-издании своего альбома 2021 года Pressure Machine. Об этом 17 марта рассказал портал NME.

NME Группа The Killers

Продолжение альбома 2020 года Imploding The Mirage было представлено в августе и заняло первое место в чартах Великобритании в первую неделю.

The Killers выпустят новое издание Pressure Machine 25 марта на лейбле EMI, в которое войдут переосмысленные версии некоторых песен с альбома, которые были спродюсированы группой совместно с Шоном Эвереттом и Джонатаном Радо из группы Foxygen.

The Killers также сообщили, что 21 марта они представят Notes From A Quiet Town, новый концертный фильм, который будет показан исключительно на их официальной странице в Facebook (социальной сети, запрещенной на территории РФ).