Рим, 17 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В центре Европы «идет война», сообщил в четверг, 17 марта, президент Италии Серджо Маттарелла.

Presidencia de la República Mexicana Серджо Маттарелла

Вместе с другими странами, «которые разделяют демократические ценности», Италия стремится остановить конфликт и «искоренить его причины», сказал формальный глава государства.

Итальянцы и жители других стран ЕС должны проявить солидарность и помогать пострадавшим, добавил он.