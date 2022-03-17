Бишкек, 17 марта, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Сотрудничество в сфере энергетики обсудил вице-премьер-министр Киргизии Азиз Аалиев с делегацией Международной финансовой корпорации сегодня, 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Hevelsolar.com Солнечная электростанция

По словам заместителя главы правительства, киргизстанские власти нацелены на развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

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Высокопоставленный чиновник отметил заинтересованность в реализации при содействии МВК пилотного проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

В свою очередь региональный менеджер по консультационным услугам по государственно-частному партнерству Мунир Ферози заявил о готовности дальнейшего сотрудничества в реализации проектов в сфере энергетики.

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