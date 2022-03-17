Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Devolver Digital объявила, что популярная инди-игра Inscryption получила бесплатное обновление Kaycee's Mod. публикацию издательская компания разместила 17 марта на своей странице в Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ).

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«Inscryption: Kaycee's Mod — это бесплатное обновление с бесконечным режимом», — написала администрация аккаунта. Издание отметило, что это достаточно сложный режим, который, по сути, предоставляет геймерам возможность бесконечно проходить первую часть Inscryption и превращает сбор колоды в самостоятельную игру. Таким образом, они смогут разблокировать больше новых карт, испытаний и записей покойной Кейси Хоббс, раскрывающей новые секреты.

Для справки: Inscryption представляет собой коллекционную карточную игру с элементами roguelike (в таких играх уровни и контент генерируются процедурно, персонаж обычно имеет только одну жизнь). её разработкой занимается канадский геймдизайнер Дэниел Маллинз. Релиз Inscryption состоялся на ПК 19 октября 2021 года.

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