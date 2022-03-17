Бишкек, 17 марта, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Курс доллара США утром 17 марта в банках и пунктах обмена валют в Киргизии составлял в среднем 105 сомов за $1, а уже к вечеру он снизился на 8,6% — до 96 сомов за $1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Доллар

Причиной столь резкого падения курса американской валюты стало пресыщение внутреннего валютного рынка республики. Об этом заявила официальный представитель Нацбанка Киргизии Аида Карабаева, передаёт «Биринчи радио».

Она отмечает, что ажиотажный спрос на американскую валюту резко спал, поскольку теперь рынку нужно больше наличной национальной валюты — киргизских сомов.