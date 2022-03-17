Монако, , 21:19 — REGNUM Сегодня, 17 марта, в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет португальскую «Брагу». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

Стартовые составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Вандерсон Кампос, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Орельен Тчуамени, Жеан Лукас, Софьян Диоп, Желсон Мартинш, Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер.

«Брага»: Лима Матеус, Витор Тормена, Паулу Оливейра, Дэвид Кармо, Али аль-Моатасембелла, Андре Орта, Родриго Гомес, Фабиано Хосуэ де Соуза Силва, Андре Кастро, Абель Руис, Рикардо Орта.

В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин принял участие в 29-ти матчах за «монегасков» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Матч обслужит шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ассистенты главного судьи — Мехмет Кулум и Фредрик Кливер.

Первый матч, проходивший 10 марта в Португалии, завершился уверенной победой «Браги» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Абель Руис и Витор Оливейра.