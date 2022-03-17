Москва, 17 марта 2022, 21:16 — REGNUM Председатель правления, директор Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд», генерал-лейтенант Владимир Носов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своих впечатлениях о развитии Крыма за восемь лет после его возвращения в Россию.
«Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта»
«Крым развивается, и радует всех российских граждан». Мнение
«Восемь лет — это солидный возраст даже для ребенка. И то, что сейчас мы видим на территории Крыма, а я там несколько раз бывал за эти годы, и посмотрел немало, и увидел то, что сегодня в целом радует не только меня, радует всех российских граждан. Там отдыхали миллионы, несколько десятков миллионов российских людей, наших россиян. Мы увидели, как отстроились курортные города, санатории, как дороги стали дорогами европейского уровня, мы увидели мост, электростанции. И то общение, которое сейчас есть у нас с конкретными людьми, говорит о том, что вся территория Крыма вошла в правовое поле России. Если раньше можно было купить за деньги все, и даже, как говорится, «нажитое преступным путем», и на побережье Крыма строились только те, у кого были деньги, а простой народ не видел этих прелестей… Теперь мы видим, насколько расцветает этот край. Я был в Севастополе, был в Симферополе, где прекрасный новый аэропорт. Республика шагнула в объятия России, и Россия превратила Крым в цветущий сад. И это очень радует», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд».
«Подчеркиваю, посещая Крым, я общался не с руководителями госорганов, я общался с простыми людьми, с теми, кто работают сегодня в санаториях, например. И, если сейчас в Крыму надо решать какой-то вопрос, то его надо решать с позиции права, в тех государственных органах, которые дают возможность людям и строиться, и устраиваться на работу, и реализовывать свои планы. А раньше все это было вне правового поля, все мож9но было решить только за деньги», — подчеркнул Владимир Носов.
18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России - соответствующий договор подписал президент России Владимир Путин. Этому предшествовал проведённый 16 марта общекрымский референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с Россией. Воссоединение Крыма с Россией стало поводом к введению экономических и политических санкций в отношении Российской Федерации, в свою очередь, РФ была вынуждена прибегнуть к контрсанкциям.
За пять лет нахождения Крыма и Севастополя в составе России удалось решить многие застарелые проблемы полуострова: активно развивается туриндустрия, решен вопрос энергетической независимости полуострова, к концу 2019 года будет завершена вторая, железнодорожная часть Крымского моста, который связывает полуостров с Краснодарским краем.
18 марта 2019 года в Крыму, Севастополе широко отметили пятилетие воссоединения с Россией.
За пять лет нахождения Крыма и Севастополя в составе России удалось решить многие застарелые проблемы полуострова: активно развивается туриндустрия, решен вопрос энергетической независимости полуострова, к концу 2019 года будет завершена вторая, железнодорожная часть Крымского моста, который связывает полуостров с Краснодарским краем.
18 марта 2019 года в Крыму, Севастополе широко отметили пятилетие воссоединения с Россией.