Москва, 17 марта, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Председатель правления, директор Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд», генерал-лейтенант Владимир Носов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своих впечатлениях о развитии Крыма за восемь лет после его возвращения в Россию.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

«Восемь лет — это солидный возраст даже для ребенка. И то, что сейчас мы видим на территории Крыма, а я там несколько раз бывал за эти годы, и посмотрел немало, и увидел то, что сегодня в целом радует не только меня, радует всех российских граждан. Там отдыхали миллионы, несколько десятков миллионов российских людей, наших россиян. Мы увидели, как отстроились курортные города, санатории, как дороги стали дорогами европейского уровня, мы увидели мост, электростанции. И то общение, которое сейчас есть у нас с конкретными людьми, говорит о том, что вся территория Крыма вошла в правовое поле России. Если раньше можно было купить за деньги все, и даже, как говорится, «нажитое преступным путем», и на побережье Крыма строились только те, у кого были деньги, а простой народ не видел этих прелестей… Теперь мы видим, насколько расцветает этот край. Я был в Севастополе, был в Симферополе, где прекрасный новый аэропорт. Республика шагнула в объятия России, и Россия превратила Крым в цветущий сад. И это очень радует», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд».

«Подчеркиваю, посещая Крым, я общался не с руководителями госорганов, я общался с простыми людьми, с теми, кто работают сегодня в санаториях, например. И, если сейчас в Крыму надо решать какой-то вопрос, то его надо решать с позиции права, в тех государственных органах, которые дают возможность людям и строиться, и устраиваться на работу, и реализовывать свои планы. А раньше все это было вне правового поля, все мож9но было решить только за деньги», — подчеркнул Владимир Носов.