Леверкузен, Германия, , 21:13 — REGNUM Сегодня, 17 марта, в Леверкузене (Германия) на стадионе «БайАрена» «Байер-04» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет «Аталанту» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты главного судьи — Сирил Мугнер и Мехди Рахмуни.

Стартовые составы команд:

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Джонатан Та, Эдмонд Тапсоба, Пьер Хинкепи, Митчел Баккер, Эзекиэль Паласиос, Тимоти Фосу-Менса, Чарлес Арангис, Керем Демирбай, Мусса Диаби, Амин Адли.

«Аталанта»: Жуан Муссо, Рафаэл Толои, Хосе Луис Паломино, Мерих Демирал, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Давид Дзаппакоста, Руслан Малиновский, Луис Мурьель.