Оттава, , 22:27 — REGNUM Канадская певица Lights (Валери Энн Покслейтнер) и американский певец Josh Dun (Джошуа Уильям Дан) дополнили новую композицию In My Head клипом. Выход ролика состоялся 17 марта на YouTube-канале Lights.

Певица Lights Скриншот YouTube

Новая работа представляет собой динамичный видеоряд с множеством локаций и сюжетных линий. Примечательно, что идею для создания клипа придумала сама Lights.

Напомним, что в 2022 году Lights собирается выпустить новый студийный альбом. Ожидается, что сингл In My Head также войдёт в предстоящий релиз.

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