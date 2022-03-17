Оттава, 17 марта, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Канадская певица Lights (Валери Энн Покслейтнер) и американский певец Josh Dun (Джошуа Уильям Дан) дополнили новую композицию In My Head клипом. Выход ролика состоялся 17 марта на YouTube-канале Lights.

Скриншот YouTube Певица Lights

Новая работа представляет собой динамичный видеоряд с множеством локаций и сюжетных линий. Примечательно, что идею для создания клипа придумала сама Lights.

Напомним, что в 2022 году Lights собирается выпустить новый студийный альбом. Ожидается, что сингл In My Head также войдёт в предстоящий релиз.