Турин, Италия, 17 марта 2022, 21:11 — REGNUM На севере Италии уже сто дней отсутствуют осадки, что усилило и без того серьезные проблемы реки По, передают местные СМИ в четверг, 17 марта.
Уровень воды на отдельных отрезках сократился вчетверо, сообщают туринские экологи.
Весной и летом 2022 года ожидаются самые серьезные проблемы в различных отраслях экономики, от сельского хозяйства до гидроэнергетики.
При этом из-за резкого роста цен на энергию Италии именно сейчас нужно увеличивать объемы работы гидроэлектростанций, отмечают издания.