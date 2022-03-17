Турин, Италия, 17 марта, 2022, 21:11 — ИА Регнум. На севере Италии уже сто дней отсутствуют осадки, что усилило и без того серьезные проблемы реки По, передают местные СМИ в четверг, 17 марта.

misterfarmer Засуха

Уровень воды на отдельных отрезках сократился вчетверо, сообщают туринские экологи.

Весной и летом 2022 года ожидаются самые серьезные проблемы в различных отраслях экономики, от сельского хозяйства до гидроэнергетики.

При этом из-за резкого роста цен на энергию Италии именно сейчас нужно увеличивать объемы работы гидроэлектростанций, отмечают издания.