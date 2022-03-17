Вашингтон, 17 марта, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Компания Rockstar Games, возможно, действительно работает над ремастером (переизданием) четвёртой части Grand Theft Auto. Об этом 17 марта сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Инсайдер, известный в соцсети Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ) под ником Matheusvictorbr, опубликовал один из официальных постеров GTA IV. Он не сопроводил пост никаким комментарием, однако пользователи обратили внимание, что позже он разместил GIF-изображение с надписью «Не медли, мы скоро начнём паковаться».

Издание отметило, что Matheusvictorbr не является надёжным инсайдером, но напомнило, что ранее в сети уже появлялась информация о ремастере четвёртой части GTA.

Напомним, в ноябре 2021 года известный инсайдер и публикатор утечек RalphsValve заявил, что Rockstar Games разрабатывает новую версию GTA IV. Тогда он отметил, что релиз игры ожидается в 2023 году. Оригинальная GTA IV вышла 28 апреля 2008 года на консолях Xbox 360 и PlayStation 3.