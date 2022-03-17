Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС
Москва, 17 марта, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст уведомил ПАО «Мобильные ТелеСистемы» о выходе из совета директоров компании, сообщили 17 марта в её пресс-службе.
Дарья Драй ИА REGNUM
Глава «Первого канала» Константин Эрнст
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»
Эрнст сообщил компании, что «он покидает свою текущую должность члена совета директоров МТС с 17 марта 2022 года».
Напомним, Эрнст стал новым членом совета директоров МТС 25 июня 2020 года. На фоне российской спецоперации на Украине Эрнст в марте 2022 года попал под западные санкции.