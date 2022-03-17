Лобода опровергла слухи об отказе от украинского паспорта
Киев, 17 марта, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Певица Светлана Лобода продемонстрировала подписчикам свой украинский паспорт. Она опубликовала фотографию с документом в личном аккаунте в Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) 17 марта.
Дарья Драй ИА REGNUM
Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»
Таким образом артистка опровергла слухи о том, что она отказалась от украинского гражданства. «У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское», — заявила Лобода.
Ранее «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на музыкального продюсера Кирилла Чибисова, сообщило о том, что Лобода является гражданкой Республики Мальта. Якобы именно там певица «консолидировала все свои капиталы».