Киев, 17 марта, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Певица Светлана Лобода продемонстрировала подписчикам свой украинский паспорт. Она опубликовала фотографию с документом в личном аккаунте в Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) 17 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Таким образом артистка опровергла слухи о том, что она отказалась от украинского гражданства. «У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское», — заявила Лобода.

Ранее «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на музыкального продюсера Кирилла Чибисова, сообщило о том, что Лобода является гражданкой Республики Мальта. Якобы именно там певица «консолидировала все свои капиталы».