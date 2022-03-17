Женева, Швейцария, 17 марта, 2022, 20:56 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 2 096 519 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6243 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 17 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 462 758 117 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 6 056 725 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 2 029 499 выявленных инфицированных и 1970 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.