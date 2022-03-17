Москва, 17 марта, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Исполнительница Анна Шульгина (SHENA), дочь певицы Валерии, стала гостьей YouTube-шоу «Алёна, блин!». Выпуск с её участием доступен на канале Super с 17 марта.

Okras Валерия

В интервью Шульгина рассказала о своём детстве, взаимоотношениях с матерью, а также домашнем насилии со стороны отца, композитора Александра Шульгина. По словам певицы, отец поднимал на неё руку и выгонял раздетой на улицу, а также «сажал брата в клетку с собакой».

Ранее Анна Шульгина пожаловалась на осложнения после перенесённого коронавируса. По словам певицы, у неё диагностировали депрессию и глухоту первой степени, однако артистке удалось восстановить слух, а также выйти из депрессивного состояния.