Вашингтон, 17 марта 2022, 20:57 — REGNUM Объявлена дата премьеры американского сериала «Обитель зла». Соответствующую информацию приводит Deadline 17 марта.
Так, проект, основанный на одноимённой видеоигре, появится на стриминге Netflix 14 июля 2022 года. Главные роли в сериале исполнят Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт и Сиена Агудонг.
Напомним, что действия «Обителя зла» развернутся в период апокалипсиса в 2036 году. Сценаристом сериала выступает Эндрю Дабб («Сверхъестественное»).
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