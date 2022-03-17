Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Объявлена дата премьеры американского сериала «Обитель зла». Соответствующую информацию приводит Deadline 17 марта.

Видеоигра «Обитель зла» Скриншот YouTube

Так, проект, основанный на одноимённой видеоигре, появится на стриминге Netflix 14 июля 2022 года. Главные роли в сериале исполнят Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт и Сиена Агудонг.

Напомним, что действия «Обителя зла» развернутся в период апокалипсиса в 2036 году. Сценаристом сериала выступает Эндрю Дабб («Сверхъестественное»).

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