Вашингтон, 17 марта, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Объявлена дата премьеры американского сериала «Обитель зла». Соответствующую информацию приводит Deadline 17 марта.

Скриншот YouTube Видеоигра «Обитель зла»

Так, проект, основанный на одноимённой видеоигре, появится на стриминге Netflix 14 июля 2022 года. Главные роли в сериале исполнят Лэнс Реддик, Элла Балинска, ТамараСмарт и Сиена Агудонг.

Напомним, что действия «Обителя зла» развернутся в период апокалипсиса в 2036 году. Сценаристом сериала выступает Эндрю Дабб («Сверхъестественное»).