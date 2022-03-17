17 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский решил поманипулировать желанием Вашингтона быть «мировым лидером», когда, выступая в Конгрессе, он вновь призвал ввести бесполетную зону над Украиной. Сделав отсылки к Декларации независимости, горе Рашмор и национальному герою Америки Мартину Лютеру Кингу, он объяснил, что его страна якобы столкнулась с атакой, эквивалентной 11 сентября или Перл-Харбору.

Гвидо Рени. Давид и Голиаф. 1610

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Колумнист The Washington Post Джеймс Хохман пишет, что во время выступления Зеленский вошел в роль Давида, призывая США присоединиться к борьбе против Голиафа. И тут не должно быть недопонимания: введение бесполетной зоны, о которой он так просит, положило бы начало войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира. Однако США, указывает Хохман, должны четко понимать, где их интересы совпадают с интересами Украины, а где расходятся. Вашингтон уже и так карабкается по лестнице эскалации на свой страх и риск. Вот почему ответ главы Белого дома Джо Байдена, считает журналист, был таким мудрым: самое большее, что США могут сделать — это дать Давиду больше пращей.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Всё понятно, Байден собирается помочь Украине так же, как он обещал помочь афганцам», — пишет CCinCalif.

«Мы больше не участвуем в чужих войнах. И начинать третью мировую войну не стоит. Мы можем помочь им помочь самим себе, что мы и делаем», — считает Infinity.

«Я не эксперт по многочисленным запутанным альянсам в современном мире, но мне пришла в голову одна мысль. Могла бы вмешаться страна, не входящая в НАТО? Япония? Австралия/Новая Зеландия? Израиль? Эти страны, наиболее сочувствующие делу, вероятно, не вливают деньги в Украину так, как НАТО, так что это был бы их шанс помочь переломить ситуацию», — предлагает mdtiger.

«Главный вопрос не в том, каков риск интервенции. Здесь не нужно проводить точные расчеты. Главный вопрос: будет ли будущий риск меньше или больше, если НАТО не вмешается? Я верю, что пришло время Байдену проявить твердость духа», — комментирует Martin Karel.

«Ваша точка зрения ошибочна, поскольку она отрицает критический вопрос: каков риск вмешательства? Вы основываете это отрицание на утверждении, что «здесь не нужно проводить точных расчетов». Есть военные теоретики, которые делают карьеру, рассчитывая риски, связанные с кризисом, подобным украинскому. Маловероятно, что любой такой теоретик отбросил бы риск интервенции, как это сделали вы.

Обойдя ключевой пороговый вопрос, вы ставите второй вопрос: будет ли будущий риск меньше или больше, если НАТО не вмешается? Затем вы заявляете, что «ответ ясен», но так и не говорите, в чём заключается этот ясный ответ. Что если риск невмешательства на 1% больше, чем риск вмешательства? Оправдывает ли этот на 1% больший риск затраты крови и денег США? И что на самом деле означает «будущий риск»? Технически, будущее наступает сразу после настоящего времени.

Ваша теория также не рассматривает другой вариант: что при правильной поддержке западных стран Украина и сама справится. Если этого результата можно достичь без прямого вмешательства, тогда НАТО поможет победить без эскалации риска третьей мировой войны, которую, очевидно, влечет за собой прямая борьба между НАТО и Россией», — отвечает Arthur J Montana.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я поддерживаю Байдена в этом вопросе. Нынешняя политика Байдена ясна, последовательна и осмысленна. Конфликты не выигрываются в одночасье — длительное и хорошо вооруженное сопротивление украинцев при нашей поддержке даст свои плоды», — подчеркивает The Choobs.

«Наконец-то появился корреспондент, который понимает, что такое реальная политика и что в любой внешней политике на первом месте должны стоять собственные интересы стран. Бесполетная зона — это решение, которое поднимает США на несколько ступеней по лестнице эскалации к конфликту с Путиным. Если кто-то считает, что бесполетная зона — это средство достижения цели, то, возможно, есть и другие, менее провокационные решения, такие как системы противовоздушной обороны», — рассуждает ThreeDogsCo.

«Было бы неправильно полагать, что Запад не заинтересован в суверенитете Украины. Когда Россия взяла Крым, были введены санкции, хотя и незначительные. После того, как Россия признала Донбасс, были введены новые санкции. Как важнейший игрок либерального международного порядка, США вряд ли смогут допустить, чтобы сильный сосед обрел контроль над меньшим», — комментирует Cendric Hinsh.

«Похоже, что «бесполетная зона» стала своего рода позицией, по которой оценивают президента Байдена, а не конкретным шагом в политике, который привлекает мачо, но чреват множеством последствий», — объясняет Kdog_WNC.