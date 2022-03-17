17 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Ответить Шварценеггеру, резюмировав, можно и нужно словами его же кумира — Юрия Власова, а заодно и напомнить всем мятущимся: «Нет ничего гаже коллективного покаяния». Склонённые по разнарядке головы «вдруг всё осознавших» — фу, какое притворство! Проходили, знаем. И повторять не хотим.

Платон Беседин, , 22:01 — REGNUM Культовый Арнольд Шварценеггер записал девятиминутное обращение к россиянам. Не поленился. Обращение, в котором он постарался расставить акценты относительно происходящего на Украине. Открытых призывов там нет, но есть намёки толще, чем самые рьяные посетители «Макдональдса». Как они там, кстати? Куда перебрались?

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обращение Шварценеггера, безусловно, нельзя рассматривать как нечто самостоятельное. Как некий крик души, выражаясь старомодно. Во-первых, потому что Голливуд давно уже экспортирует себя как политический инструмент влияния, и его первые лица аффилированы с первыми лицами американского государства. Во-вторых, Шварценеггер — хитрющий жук, и в политике он уже очень и очень давно. Речь сейчас не только о его губернаторстве в Калифорнии. Суть в том, что в целом свою биографию Арни выстраивал системно и аккуратно; как результат — идеально вписался в глобалистскую политику элит.

При этом тот, кто говорит, и тот, кто слушает, сочетаются идеально. Моё определение «культовый» применительно к Шварценеггеру звучит совершенно неоспоримо именно в России, где Железный Арни имеет абсолютно неприкосновенный статус. Он оказался символом и кумиром для нескольких поколений. Особенно для того, которое сегодня принимает решения, действует наиболее активно. В какой тренажёрном зале, в какой качалке не было плакатов со Шварценеггером? Кто не видел «Терминатора», «Коммандо», «Хищника»?

И вот Арнольд обращается к народу России. Прежде всего, к тем солдатам, которые сегодня задействованы в спецоперации Z на Украине. Стелет Арни гладко, говорит более чем убедительно. Совершенно идеально выбран бэкграунд: то, как совсем юный 14-летний Шварценеггер фанател по легендарному русскому Юрию Власову. Тот был для Арни примером, и, прибыв в Москву для съёмок «Красной жары» (самое время пересмотреть!), голливудский актёр тут же затребовал встречи с русским культуристом.

Правда, рассыпаться гладкое обращение Шварценггера к россиянам начинает довольно быстро, когда Арнольд вспоминает о штурме Капитолия сторонниками Трампа. Мол, что за ужас такой? Нехорошо! А штурм Кремля? Ну, это другое! Двойные стандарты как они есть. Впрочем, это не какое-то предельное лицемерие, а скорее образ мысли как таковой. «Что позволено Юпитеру, то не дозволено быку». Ну, или «все животные равны, но одни равнее других».

Вот и далее Арнольд Шварценггер произносит набор общих мест и банальностей, в которые вкрапляются откровенные фейки (вроде мариупольского роддома). И опять же трагедия тут заключается не в том, что Арни — гражданин соврамши, а в том, что это образ мышления тех самых медиакорпоративных элит. Лимонов в своей пророческой книге «Дисциплинарный санаторий» писал, что в новом дивном мире роль героев станут играть так называемые селебрити. Именно это мы сегодня и наблюдаем. Таких персонажей спрашивают о любом вопросе, и они становятся большими игроками в политике, а всё в свою очередь становится политикой.

Смогли ли мы перехватить инициативу в данном вопросе? Смогли ли, выражусь грубо, завербовать хотя бы часть селебрити? Создать свой влиятельный информационный отряд? Или нет? Ответ будет тем грустнее, если мы вспомним, что даже среди российских «звёзд» (да, дурное определение, но всё же станем говорить в общепринятой терминологии) не столь много людей здраво-патриотических взглядов. И пусть кто-то скажет: да для чего они нам? Они же глупы, пусты! Всё так, но и мир, и общества в нём, к несчастью, тоже не отличаются глубиной мысли и выбирают себе довольно посредственных «мыслителей» и «пророков».

Глупость Цитата из мф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР

Да, то, что говорит Шварценеггер в обращении к россиянам — это правдивая ложь. И его речь — примерное представление того, как там, «за бугром», представляют нашу страну, наш народ, который, на самом деле, никому не жаль. И вспоминают о нём, этом народе, лишь тогда, когда русские спасают мир. Впрочем, уже вскоре забывают их снова. И это не только западная бессовестность, но и, как уже говорилось, наша недоработка. Поэтому уже сейчас нужно оперативно и кардинальным образом пересматривать ведение информационной войны, которая в современном мире оказывается не менее важной, чем битва в реальности.

Ну, а ответить Шварценеггеру, резюмировав, можно и нужно словами его же кумира — Юрия Власова, а заодно и напомнить всем мятущимся: «Нет ничего гаже коллективного покаяния». Склонённые по разнарядке головы «вдруг всё осознавших» — фу, какое притворство! Проходили, знаем. И повторять не хотим.

Sorry, Arni! И hasta la vista, baby!