Токио, , 20:46 — REGNUM Студия Polyphony Digital объявила о том, что геймеры какое-то время не смогут играть в Gran Turismo 7 из-за ошибки, которая появилась в игре после выхода обновления 1.07. Публикация была размещена 17 марта на странице проекта.

Игра Gran turismo 7 Скриншот с YouTube

Разработчики не пояснили, о какой именно проблеме идёт речь. Сначала они разместили объявление о продлении планового технического обслуживания серверов Gran Turismo 7, а позже сообщили, что серверы ещё какое-то время не будут доступны.

Напомним, Gran Turismo 7 требует постоянного подключения к сети для большинства режимов. Релиз нового автосимулятора популярной серии состоялся 4 марта 2022 года.

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