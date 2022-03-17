Токио, 17 марта, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Студия Polyphony Digital объявила о том, что геймеры какое-то время не смогут играть в Gran Turismo 7 из-за ошибки, которая появилась в игре после выхода обновления 1.07. Публикация была размещена 17 марта на странице проекта.

Скриншот с YouTube Игра Gran turismo 7

Разработчики не пояснили, о какой именно проблеме идёт речь. Сначала они разместили объявление о продлении планового технического обслуживания серверов Gran Turismo 7, а позже сообщили, что серверы ещё какое-то время не будут доступны.

Напомним, Gran Turismo 7 требует постоянного подключения к сети для большинства режимов. Релиз нового автосимулятора популярной серии состоялся 4 марта 2022 года.