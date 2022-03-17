Екатеринбург, 17 марта, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Воссоединение Крыма с Россией принесло ему мир и дало мощный импульс для развития. Об этом сообщил журналистам директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он напомнил, что воссоединиться с Россией для жителей Крыма было заветной мечтой. И после возвращения в родную гавань он получил приоритетные возможности для развития.

Также Гагарин подчеркнул, что более 80% крымчан приветствуют спецоперацию на Украине. «Потому что они прекрасно понимают, что необходимо положить конец тому беспределу, прямо можем сказать так, тем преступлениям, которые совершаются сейчас на территории Украины против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и жителей других регионов Украины», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта исполнится восемь лет со дня официального возвращения Крыма и Севастополя в Россию.