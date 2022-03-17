Париж, 17 марта, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Специальная операция Вооруженных сил России на Украине станет пробуждающим ударом током для военного блока НАТО, вытащив его из состояния «смерти мозга», заявил 17 марта президент Франции Эммануэль Макрон, представляя свою предвыборную программу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, блок НАТО находится в состоянии «смерти мозга» в сфере стратегии и принципов работы.

«Я подтверждаю все, что я говорил в 2019 году о нахождении НАТО в состоянии смерти мозга и это было правдой с точки зрения стратегии и принципов работы альянса», — заявил Макрон.

В качестве примера он привел конфликты в море между Турцией и Грецией, являющимися членами НАТО.

«Однако Россия дала пробуждающий удар током», — сказал Макрон, имея в виду спецоперацию на Украине.

«Боевые действия, которые начали российские войска, создали достаточно серьезную угрозу на границах Европы, дающую стратегическую ясность для НАТО, вернув те условия, в которых альянс создавался», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон призвал готовиться к масштабному военному конфликту в Европе.