Золотое, ЛНР, 17 марта, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Три дома в Золотом-5 и девять — в посёлке Калиново (ЛНР) получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ 17 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Lug-info.com После обстрела

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Также в Калиново повреждены четыре хозпостройки: этот посёлок ВСУ обстреляли из артиллерийских орудий. «В результате минометного обстрела населённого пункта Золотое-5 получили повреждения три домостроения», — сообщили в СЦКК.

Напомним, с начала суток в ДНР огнём ВСУ получили повреждения 15 жилых домов. Также пострадали два объекта инфраструктуры, обесточено шесть трансформаторных подстанций, без электроэнергии посёлок Шахты № 11, школа № 116, 600 домов частного сектора.