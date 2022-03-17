Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Бывший особняк американской певицы Бритни Спирс в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес (США) вновь выставили на продажу. Об этом 17 марта пишет New York Post.

Instagram.com britneyspears Бритни Спирс

Как отмечает издание, именно в этом доме Спирс жила в свои самые «трудные годы» с 2007 по 2012 год. В это время она была вовлечена во множество споров — тогда же артистка попала под опеку своего отца на ближайшие 13 лет. Стоимость дома, который Спирс упоминала в своих публичных заявлениях, оценили почти в $7 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бритни Спирс планирует продать свой дом и приобрести новый. Певица собирается сменить жильё в преддверии свадьбы с возлюбленным Сэмом Асгари.