Стамбул, Турция, , 20:35 — REGNUM Сегодня, 17 марта, в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена» «Галатасарай» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Галатасарай»: Иньяки Пенья, Патрик ван Анхольт, Виктор Нельссон, Маркао, Саша Бои, Тайлан Анталялы, Керем Актюркоглу, Беркан Кутлу, Александру Чикылдэу, Райан Бабел, Бафетимби Гомис.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест, Жерар Пике, Эрик Гарсия, Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Первый матч, проходивший 10 марта в Барселоне (Испания) на стадионе «Камп Ноу», завершился со счетом 0:0.