Киев, , 20:47 — REGNUM Музыкальные проекты украинского певца Ивана Дорна пропали со стримингов. Информацию об этом 17 марта опубликовало издание The Flow.

Иван Дорн Mary Mitso

На текущий момент пластинки Co'n'dorn, Randorn и OTD отсутствуют во «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке» и Spotify, однако там всё ещё можно прослушать синглы и микстейпы музыканта. В Apple Music, YouTube Music и «Сберзвуке» по-прежнему доступна вся дискография Дорна.

Ранее Иван Дорн анонсировал новый альбом Dorndom. Премьера релиза запланирована на 21 мая 2022 года.

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