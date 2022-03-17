Киев, 17 марта 2022, 20:47 — REGNUM Музыкальные проекты украинского певца Ивана Дорна пропали со стримингов. Информацию об этом 17 марта опубликовало издание The Flow.

Иван Дорн
Иван Дорн
Mary Mitso

На текущий момент пластинки Co'n'dorn, Randorn и OTD отсутствуют во «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке» и Spotify, однако там всё ещё можно прослушать синглы и микстейпы музыканта. В Apple Music, YouTube Music и «Сберзвуке» по-прежнему доступна вся дискография Дорна.

Ранее Иван Дорн анонсировал новый альбом Dorndom. Премьера релиза запланирована на 21 мая 2022 года.

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