Донецк, 17 марта, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Южную часть посёлка Зайцево (ДНР) обстреляли вечером 17 марта украинские формирования, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Стрельбу ВСУ вели из северной части Зайцево. Огонь был открыт в 19:35 мск. По посёлку украинские боевики выпустили шесть мин калибра 120 мм.

По данным Народной милиции ДНР, с начала суток 17 марта ВСУ выпустили более сотни снарядов и мин из 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов.

Украинские боевики с начала суток обстреляли шесть населённых пунктов ДНР: четверо мирных жителей получили ранения. При этом получили повреждения 15 жилых домов, два объекта инфраструктуры.