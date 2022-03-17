Пекин, , 20:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Синьцзян-Уйгурского автономного районе в северо-западной части КНР, сообщает 17 марта Китайский сейсмологический центр.

Последствия землетрясения Martin Luff

Подземные толчки были зафиксированы в 16:41 мск в уезде Пишань округа Хотан.

Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 марта землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

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