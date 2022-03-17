Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Американский музыкант Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) заявил о скором выходе новых песен. Соответствующая информация появилась на его странице в Twitter 17 марта.

Lil Nas X Cosmopolitan UK

По словам артиста, в настоящее время у него имеются две готовые совместные композиции — с YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден) и с Saucy Santana (Джастин Харрис). Также Lil Nas X спросил у поклонников, какую работу следует выпустить первой.

Напомним, что Lil Nas X начал музыкальную карьеру в 2018 году. В том же году исполнитель опубликовал сингл Old Town Road, подаривший ему первую популярность.

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