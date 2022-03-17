Москва, 17 марта, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Доступ к мессенджеру WhatsApp не будут ограничивать на территории России. Об этом 17 марта пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

arivera WhatsApp

Как отметили в пресс-службе, сбои в работе WhatsApp не связаны с блокировками Instagram и Facebook (сайты, запрещённые на территории РФ). Как подчеркнули в ведомстве, перебои наблюдаются также и в других странах.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к Instagram, после чего Роскомнадзор принял решение заблокировать соцсеть на территории РФ. Также Генеральная прокуратура обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta, которая владеет Instagram, Facebook, WhatsApp и Twitter, экстремистской организацией.