Донецк, 17 марта, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Об уничтожении трёх американских военных инструкторов, воевавших на стороне ВСУ, во время освобождения города Марьинка (ДНР) от украинских боевиков сообщили 17 марта в пресс-службе управления народной милиции республики.

U.S. Army Инструктор США на Украине

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Освобождая Марьинку, был уничтожен опорный пункт 1-го механизированного батальона 54-й бригады. В ходе досмотра обнаружены образцы иностранного вооружения — гранатомёты NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48 и личные вещи американских инструкторов, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.

«В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы позволившие идентифицировать погибших как: капитана Майкла Хавкера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина, которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году», — сообщает Народная милиция.