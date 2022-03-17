Бразилиа, , 20:14 — REGNUM Многое меняется в сегодняшнем мире, и те страны, которые поймают волну перемен, сильно укрепятся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 марта, комментируя данные бразильских СМИ о возможности создания Бразилией атомной подводной лодки при поддержке России.

Жаир Болсонару (сс) Senado Federal

Как сообщалось ранее, по этим данным, президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года обратился с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. Ранее с аналогичной просьбой Бразилия обращалась к США, но получила отказ.

«Сотрудничество со странами Латинской Америки в военной и атомной области необходимо развивать всячески! Не думаю, что на этом континенте надо кого-то ставить в безусловный приоритет, но Бразилия и ещё Аргентина — очень интересные в этом плане партнёры.

США будут сильно препятствовать такому сотрудничеству, будут, используя свои возможности в латинской Америке, пытаться использовать его для воровства наших секретов, но это обычные в данном случае обстоятельства.