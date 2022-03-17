Бразилиа, 17 марта, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Многое меняется в сегодняшнем мире, и те страны, которые поймают волну перемен, сильно укрепятся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 марта, комментируя данные бразильских СМИ о возможности создания Бразилией атомной подводной лодки при поддержке России.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

Как сообщалось ранее, по этим данным, президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года обратился с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. Ранее с аналогичной просьбой Бразилия обращалась к США, но получила отказ.

«Сотрудничество со странами Латинской Америки в военной и атомной области необходимо развивать всячески! Не думаю, что на этом континенте надо кого-то ставить в безусловный приоритет, но Бразилия и ещё Аргентина — очень интересные в этом плане партнёры.

США будут сильно препятствовать такому сотрудничеству, будут, используя свои возможности в Латинской Америке, пытаться использовать его для воровства наших секретов, но это обычные в данном случае обстоятельства.