Париж, , 20:10 — REGNUM Франция единственная из европейских стран, имеющая полноценную армию, но надо готовиться к масштабным военным конфликтам, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Многоликий Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил 17 марта, рассказывая о своей предвыборной программе.

«Наши силы — единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он пообещал развивать атомную энергетику и построить не менее шести новых АЭС.

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