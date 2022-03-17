Москва, 17 марта, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Международные спортивные структуры показали свою зависимость от Запада и политическую ангажированность, наказанием для них будет отсутствие конкуренции с интересными противниками, а также лишение собственно статуса победителей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 марта, комментируя высказывания вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Антон Зайцев Стадион «Краснодар»

Как сообщалось ранее, Чернышенко заявил, чтовосемьмиллиардов рублей, сэкономленныхввидуотменыпроведениямеждународных соревнований в России, будет направлено на развитие спорта, в том числе массового.

«Прекращение участия российских спортсменов в соревнованиях с представителями стран Запада — это ещё один оздоравливающий эффект для нашей страны, для нашего народа. С кем там соревноваться? С мужчинами, которые делают себя «женщинами»? С женщинами, становящимися «мужчинами»? Одно только лицезрение такой гадости наносит ущерб мозгам нормального человека! Я уже не говорю о том, что сами критерии соревнований ломаются.

США и их союзники, а также находящиеся под их контролем международные спортивные структуры показали свою полную политическую ангажированность, неспособность обеспечить спорту свободу от политики. Наказанием для них будет отсутствие конкуренции с интересными противниками, а также лишение собственно статуса победителей. Любой здравомыслящий человек в мире понимает, что если кто-то победил на «общепланетарных» соревнованиях, в которых российские спортсмены не участвовали, то это точно не чемпион мира. Давно пора организовывать свои чемпионаты, спартакиады и так далее, на которых, конечно, непременным условием должна быть высокая планка требований и чистота результатов. Делать это надо со странами постсоветского пространства, Китаем, Индией, государствами Африки и Латинской Америки.