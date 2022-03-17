Москва, 17 марта, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Фестиваль Пикник «Афиши» не будет проводиться в ближайшее время. Соответствующую информацию озвучил экс-директор по репертуару «Афиши» Семён Гальперин.

Festtime.ru Пикник Афиши в Коломенском

«Сегодня ивент-отдел «Афиши» расформирован. Это значит, что Пикника не будет. Точнее, Пикников… Мы надеялись продолжить и развить блестящую работу команды наших предшественников и сделать двухдневные фестивали в Москве и Питере. Хедлайнерами должны были стать Tame Impala и Kings of Leon. Наши партнёры по продакшену нарисовали сцену нереальной красоты с водопадом и зелёными насаждениями. Наши экопартнёры придумывали, как сделать фестиваль полностью экологичным — избежать пластика, экологично разливать питьевую воду, переработать все отходы. Мы также начали работу над двухдневным джазовым (в широком смысле) фестивалем, вели переговоры с Alicia Keys, Kamasi Washington, Leon Bridges, Lianne La Havas и многими другими… Планировали международные выставки и сольные концерты в стиле «Афиши». Жалко, что этого всего не случится. Команда собиралась сильная, всего самого лучшего коллегам, надеюсь что ещё поработаем вместе» — написал Гальперин. Точная причина отмены дальнейших Пикников «Афиши» в настоящее время неизвестна.

Напомним, что впервые Пикник «Афиши» был организован в 2004 году. На текущий момент мероприятие считается одним из крупнейших музыкальных фестивалей в СНГ.